Antonio Inoki è morto: il celebre wrestler aveva 79 anni

Antonio Inoki: il wrestling e la politica

Il suo fisico statuario e la conformazione del suo mento (eccezionalmente prolungato), sono diventati dei tratti peculiari per l'atleta, che è considerato l'artefice del successo del wrestling moderno. Nel 1972 si ebbe infatti la fondazione della lega professionistica e l'avvento della televisione a bordo ring. Rimasto nella storia anche per l'incontro con il campione di boxe Muhammad Ali, nel 1976 al Nippon Budokan di Tokyo. Dopo il ritiro dal ring nel 1988, l'anno dopo fu eletto al Parlamento tra le file del partito 'Sport e Pace'. Intensa la sua attività diplomatica, prima in Iraq nel 1990 per il rilascio di ostaggi giapponesi all'inizio della Guerra del Golfo, e successivamente poi nel corso degli anni in Corea del Nord, per trattare con il regime di Pyongyang. Nel luglio 2020 incominciarono i primi problemi di salute.