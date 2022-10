Manchester United, Antony sta vivendo nella super casa di Pogba

MANCHESTER (Inghilterra) - L'acquisto più importante del Manchester United è stato il brasiliano Antony che, come svelato nell'intervista ad Espn Brasile, sta abitando in quella che fu la dimora di Paul Pogba. Una villa con cinque camere da letto a Hale Barns, nel Cheshire dal valore stimato di 3,3 milioni di euro. Pogba ha vissuto per 6 anni in quella casa modellandola a sua immagine, si narra che all'interno ci sia una scala tempestata di diamanti e una piccola area per giocare a calcio composta da erba sintetica, che contiene un tabellone segnapunti elettronico e illuminazione a LED. Antony ha detto scherzosamente: "Dovrò cambiare. Era la casa di Pogba, c'è la P delle sue cose sul tavolo. Ora inizierò a cambiare, mettendo l'AS di Antony Santos".