Morata, la moglie Alice Campello: shopping di lusso col pancione

Momento di relax per Alice Campello. La moglie di Alvaro Morata è stata paparazza a Madrid durante una seduta di shopping. Rigorosamente di lusso: l'imprenditrice e influencer veneziana ha fatto tappa da Hermes per acquistare un nuovo capo del suo armadio. Per l'occasione Alice, accompagnata da un'amica, ha sfoggiato un blazer gessato di Saint-Laurent e un mini dress iper-fasciante e cortissimo di Akala, che sottolinea le forme della gravidanza.