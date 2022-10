Chat hot, cercano sesso virtuale online: si incontrano madre e figlio, ecco dove

I siti di incontri online possono talvolta riservare delle clamorose sorprese. Protagonisti di un'assurda vicenda, avvenuta nelle scorse settimane, ma di cui si apprende solo in queste ore, sono una mamma e suo figlio . Entrambi frequentavano un sito di incontri hot sui social , celando la loro vera identità con dei nickname. Il caso ha voluto che i due si fossero piaciuti e si inviassero dei messaggi da tempo, prima di decidere di incontrarsi personalmente.

La chat hot, l'incontro e l'amara sorpresa

Ma una volta incontratisi c'è stata la scioccante verità: i due hanno scoperto di essere madre e figlio. La videnda è accaduta in una cittadina in provincia di Taranto, e a lanciare la notizia è stato il blog Noi Notizie. Considerato la peculiarità dei fatti, nel giro di poco tempo la news è diventata virale anche sul web. Secondo quanto si apprende, dopo essersi incrociati sulla chat erotica, madre e figlio (ignari della loro vera identità) avrebbero portato avanti per molto tempo la frequentazione virtuale.