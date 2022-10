Dov'è finita Elnaz Rekabi? Scomparsa l'atleta iraniana che ha gareggiato senza velo

C'è grande ansia e preoccupazione per la campionessa iraniana di arrampicata sportiva Elnaz Rekabi che, andando contro le regole vigenti in Iran, ha gareggiato nella finale dei Campionati asiatici di Seul senza velo . Dell'atleta non si hanno più notizie da domenica, stando a ciò che riporta la Bbc. L'albergo dove alloggiava la sportiva insieme al suo team ha riferito che il gruppo iraniano ha lasciato la struttura lunedì mattina anche se la loro partenza era prevista per domani. Secondo fonti vicine alla Bbc all'atleta sarebbero stati sottratti passaporto e cellulare.

Il giallo di Elnaz Rekabi

IranWire riferisce che il fratello di Elnaz sarebbe stato preso in ostaggio dalle Guardie rivoluzionarie islamiche. Da qui la presunta consegna da parte della Rekabi di passaporto e cellulare in cambio della liberazione del suo congiunto. La giovane sarebbe stata quindi trasferita dall'albergo all'ambasciata iraniana dove sarebbe attualmente detenuta in attesa di prendere un volo per Teheran, dove dovrebbe essere rinchiusa nella prigione di Evin. Nelle scorse ore l'ambasciata iraniana in Corea del Sud ha riferito che Elnaz Rekabi è in volo verso Teheran e ha smentito le notizie secondo cui sarebbe scomparsa o sarebbe stata arrestata. "La signora Elnaz Rekabi, che ha partecipato alla finale dei Campionati asiatici di arrampicata, ha lasciato Seul alla volta dell'Iran all'alba odierna, 18 ottobre 2022, insieme agli altri membri della sua squadra", si legge in una nota diramata dalla sede diplomatica.