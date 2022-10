Paola Di Caro, Luca Valdiserri e Francesco: tragedia a Roma, il lutto. E Totti…

Il messaggio di Francesco Totti

Paola e Luca, entrambi tifosi della Roma, avevano deciso di dare al loro figlio lo stesso nome dell’ex Capitano della Roma. Tra i tanti messaggi di affetto fatti pervinire alla famiglia anche quello di Francesco Totti, che ha scritto in un messaggio inviato al Corriere della Sera: "Quando arriva una notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai sa dove iniziare. Luca e Paola hanno percorso con me la mia crescita da ragazzo a uomo a padre. Da giovane calciatore a professionista la strada è stata lunga. E quando chiamano il figlio Francesco... Oggi cosa puoi dire?". Ed ancora: "Sento solo di stringerli a me con tanto affetto un dolore cosi grande non si può immaginare Paola, Luca, Daria e famiglia vi sono vicino con il cuore. Francesco, sarai per me sempre un angelo".

L'arresto dell'automobilista

Arrestata la conducente dell'automobile che ha travolto il giovane Francesco. Si tratta di una ragazza 23enne, positiva a droga e alcol. La giovane pare abbia perso il controllo del veicolo che stava guidando intorno alla mezzanotte. Secondo i risultati dei test, nel suo corpo è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5g/l e già tre anni fa le fu ritirata la patente. La donna, dopo essere stata trasportata in ospedale per alcune ferite, si trova attualmente ai domiciliari. A bordo dell'auto anche un ragazzo di 21 anni che ha riportato ferite lievi.