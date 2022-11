Belen Rodriguez e quel desiderio: la confessione al Maurizio Costanzo Show

Dalla sua carriera televisiva e non solo al ritorno di fiamma con Stefano De Martino : ospite dopo molto tempo, Belen si è raccontata al Maurizio Costanzo Show . Il tema più caldo del racconto è stato senza dubbio l' amore ritrovato con il marito: Belen però questa volta non si è tirata indietro, anzi, ha raccontato persino qualcosa di inedito . "Con De Martino come va?", ha chiesto il giornalista. "Chi? Ah sì, forse me lo ricordo vagamente… ho capito chi è", ha replicato scherzando la showgirl. "Con De Martino va tutto bene", la risposta finale di Belen.

Il desiderio di Belen e il rapporto con Santiago

Le curiosità dei Costanzo però non si sono limitate alla sfera amorosa. Maurizio ha chiesto alla showgirl se tra i programmi imminenti è previsto un ritorno in patria. "In Argentina è da un po' che non ci vado. Volevo andarci per Capodanno, ma non riesco per impegni di lavoro. Ci andrò il prossimo agosto, con De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso" - ha confessato Belen. La showgirl argentina ha rivelato anche quale è stata la reazione del figlio Santiago quando ha scoperto che mamma e papà erano tornati di nuovo insieme: "Ormai è un ragazzino, anche se dorme ancora con noi. Lui sta divinamente. Cosa pensa di noi? Quello che deve pensare, che siamo due matti, per bene però".