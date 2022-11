Auto messaggi su WhatsApp: quando arriva la nuova funzionalità

Grandi novità per WhatsApp che sta introducendo una nuova funzione utile, ovvero la possibilità di messaggiare con se stessi. L a novità è comparsa nella versione 22.23.74 dell'app per iPhone (iOs) e anche nel corrispettivo 2.22.23.77 per Android. Ci si attende che il rollout si espanderà velocemente in tutto il mondo nel corso dei prossimi giorni. Nei primi screenshot che sono stati condivisi daiprimi utenti che ne hanno notato la presenza, si nota la presenza del contatto You / Tu in vetta alla lista della rubrica personale , con tanto di foto profilo e eventuale status scelto.

WhatsApp e i messaggi a se stessi

Nel momento in cui si inviamo messaggi a se stessi su WhatApp, si apre una sorta di auto-conversazione, utile per esempio per inviarsi link di pagine, siti o portali da ricordarsi. Ma anche per salvare note, appunti, numeri di telefono, frasi così come inviarsi foto, video o documenti poi da aprire anche in multidispositivo su computer o altri device connessi; provare sticker o emoji. Insomma, un spazio a disposizione dell'utente che sostituisce le varie app prendiappunti alla Evernote o Google Keep o Apple Note. Si può inoltre mantenere la conversazione sempre in vetta all'elenco oppure creare una scorciatoia sulla home del dispositivo in uso.