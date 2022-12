Le scarpe rosse di Papa Benedetto XVI: il ricordo in un dettaglio

Papa Benedetto XVI è morto nella mattinata del 31 dicembre a 95 anni. Se in tanti lo ricordano per essere stato anche il più grande teologo dell'ultimo secolo, altri lo faranno anche per una peculiarità dell'ex pontefice, ovvero quello riguardanti le sue scarpe rosse .

Papa Benedetto XVI: le scarpe rosse anche online

Quei mocassini lisci, senza cuciture e di un rosso fiammante non sono mai passati inosservate. Inizialmente furono erroneamente attribuiti a Prada, ma in realtà a realizzarli fu Adriano Stefanelli, artigiano piemontese, noto ai più per essere il creatore di calzature per personaggi famosi. Tra i suoi clienti si annoverano anche George Bush, Barack e Michelle Obama, Luca Cordero di Montezemolo. La sua bottega (se così vogliamo chiamarla) si trova in corso Cavour a Novara, ma da oggi Stefanelli ha deciso di lanciarsi nell'eCommerce. Ogni calzatura è una vera opera certosina, che impegna circa 40 giorni di lavorazione. Sul portale Mirta (che supporta gli artigiani italiani nel pronuovere i loro prodotti) si trovano già i modelli Ana (quello con frange), Victoria e Emanuele.