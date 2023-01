Masterchef 12, non solo Hue: tutte pazze per Jeremy Chan

Non solo Hue! Sui social sono tutti impazziti per l'arrivo di Jeremy Chan. Nel secondo episodio di Masterchef 12, per la prova dello skill test i giudici hanno annunciato la presenza dell'ospite d'eccezione. E tra i desideri della concorrente vietnamita indovinate chi c'era? Sì, proprio lui, lo chef stellato. Al suo ingresso Hue è praticamente impazzita di gioia ed è diventata tutta rossa: la sua reazione non è sfuggita ad Antonino Cannavacciuolo che non ha perso occasione per punzecchiare la giovane concorrente che ha rivelato: "Jeremy è il mio preferito, per me è un desiderio che si avvera. E poi ha tutte le qualità che cerco in un uomo" - ha dichiarato sorridendo. Ma non è finita qua: durante la prova, lo chef si è avvicinatgo a Hue e lei ha risposto: "Se mi guarda perdo la testa".