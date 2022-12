Chi è Jeremy Chan: carriera, vita privata, peso e altezza

Jeremy Chan , chef stellato internazionale, sarà uno degli ospiti della dodicesima edizione di MasterChef Italia , condotta da Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli , in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. Scopriamo insieme qualche curiosità e notizia sul popolare cuoco.

Jeremy Chan: biografia

Classe 1987, Jeremy Chan è nato ad Hong Kong (da padre cinese e madre canadese) dove ha vissuto fino a quando da giovanissimo ha deciso di aprirsi a nuove esperienze in altri paesi, come il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Da giovanissimo è stato un abile studente, appassionato di Storia dell'arte, di scieza e delle lingue. Per approfondire le materie di suo interesse, entra nella prestigiosa Università di Princeton. Mentre nel New Jersey si laurea in Lingue e Filosofia, ottenendo la lode. Subito dopo, arriva il trasferimento in Spagna, dove inizia a lavorare come analista finanziario. Poi la decisione di mollare tutto ed iniziare un percorso professionale declinato alla cucina. Dopo tanto errare e confrontarsi con tante culture internazionali, il giovane ha scelto di vivere a Londa, dove ha aperto il risotrante Ikoyi. Parla sette lingue: inglese, francese, spagnolo, italiano (che ha imparato leggendo la Divina Commedia), portoghese, cinese e farsi. Jeremy è alto circa 180 cm e pesa sui 75 chilogrammi.