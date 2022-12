Chi è Giorgio Locatelli: carriera, vita privata, peso, altezza

Giorgio Locatelli , chef stellato internazionale, è uno dei giudici di MasterChef Italia 12 , al fianco di Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Il talent culinario ha preso il via giovedì 15 dicembre su Sky Uno e proprio durante i primi due episodi non sono mancati i colpi di scena. Scopriamo insieme alcune notizie e curiosità sull'amato cuoco.

Giorgio Locatelli: biografia

Classe 1963, Locatelli nasce a Corgeno. Figlio d’arte (la famiglia aveva in gestione un ristorante stellato), ha appreso i primi rudimenti e ha sviluppato la passione per l'arte culinaria proprio nell'ambito familiare. Dopo aver preso il dilocama di Odontotecnico, decide di lavorare nel ristorante di famiglia. Da parecchi anni, lo Chef stellato ha scelto di vivere e lavorare a Londra, dove ha aperto "Locanda Locatelli”, conquistando una stella Michelin. Tra le esperienze pregresse anche quelle nelle cucine del Savoy Hotel di Anton Edelmann, al Laurent alla Tour D’argent di Parigi, quindi allo Zafferano di Londra. Grazie alla sua prima stella Michelin, arriva anche la prima onoreficenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nel 2005 lo nomina “Ufficiale dell’ordine della Repubblica Italiana”. Nel 2009 ha inaugurato il ristorante Spighetta e in seguito ha acquistato Ronda Locatelli a Dubai. Nel 2014 un terribile incendio distrugge Locanda Locatelli, a causa di una fuga di gas, ma su consiglio della moglie, lo chef non ha chiuso il locale, iniziando invece i lavori di ristrutturazione.