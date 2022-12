Chi è Bruno Barbieri: carriera, vita privata, peso, altezza

Bruno Barbieri , chef di fama internazionale e personaggio televisivo (nonché conduttore), è uno dei giudici di Masterchef 12 (insieme a Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli), che ha preso il via giovedì 15 dicembre su Sky Uno e visibile in streaming su NOW. Scopriamo insieme qualche curiosità sulla vita privata e professionale del celebre personaggio tv.

Bruno Barbieri: biografia

Chef Barbieri è nato il 12 gennaio del 1962 a Medicina in provincia di Bologna. Il cuoco sessantenne ha sviluppato la passione per l'arte culinaria dalla nonna, mentre quella per la moda dalla madre Ornella. Si diploma alla scuola alberghiera e subito dopo arrivano le prime esperienze lavorative: inizialmente come secondo cuoco sulle navi da crociera, poi nei piccoli locali della riviera romagnola come chef di partita. Dopo aver frequentato diversi corsi, viene assunto dalla Locanda Solarola di Castel Guelfo. Tifoso dell'Inter, Barbieri da giovane ha praticato il calcio a buoni livelli fino all'età di venti anni. Commovente il messaggio dello chef per la recente dipartita di Sinisa Mihajlovic. Barbieri è alto 174 cm e pesa circa 70 kg.