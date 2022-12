MasterChef Italia 12 prima puntata: Live Cooking, concorrenti e novità

MasterChef Italia 12 ha preso il via con un duplice appuntamento giovedì 15 dicembre in prima serata su Sky Uno e NOW. Nl corso dei primi due episodi si sono delineati i primi componenti della MasterClass 2022 . La prima fase di gara è stata quella dei Live Cooking , durante la quale i giovani talenti hanno cucinato e completato un piatto in 50 minuti, per poi presentarlo ai giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli .

I Live Cooking

Con tre si, è arrivato il consueto grambiule bianco che dà diritto all'accesso diretto alla MasterChef Class, mentre con due si arriva il grembiule grigio. Tra le storie portate in scena anche quella di Francesca, la export manager 39enne che ha proposto il suo Taijou Me Sou, un piatto dolce e salato. La concorrente ha vissuto sette anni in Cina, dove ha patito molto la solitudine. Per lei grembiule bianco. Poi è stata la volta di Francesco, che si è soprannominato il Bradley Cooper di MasterChef 12. La sua proposta ai giudici è stata il suo Pescato delle reti, un piatto che non convince Bruno Barbieri. Per lui quindi grembiule grigio.