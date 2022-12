MasterChef 12, Bubu e Cannavacciuolo: la storia di Antonio che commuove i giudici

MasterChef Italia 12 ha preso il via giovedì 15 dicembre in prima serata su Sky Uno e NOW, con tante sorprese e momenti emozionanti. Oltre la storia della vietnamita Hue ha colpito anche quella di Antonio Gargiulo, soprannominato in famiglia Bubu, originario di Vico Equense ma cresciuto in Sardegna. Ad accompagnare il 19enne è stata la sua ragazza Eleonora. Il giovane è uno studente di scienze archeologiche all’università di Roma. Ed è proprio a causa di questo che i suoi genitori non vogliono che lui faccia il cuoco.