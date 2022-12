Masterchef: Hue, dal Vietnam con Barbieri in lacrime e il sogno, "se vinco..."

MasterChef Italia 12 ha preso il via giovedì 15 dicembre in prima serata su Sky Uno e NOW. Tra i momenti più emozionanti del primo appuntamento con il talent culinario c'è stato il live cooking di Hue, 27enne project assistant nata ad Hanoi, in Vietnam, che attualmente vive a Firenze. La giovane ha presentato un piatto a base di ravioli di riso ripieni di maiale, lemongrass, scalogno e colatura di alici. Poi ha confessato a Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli cosa farebbe in caso di vittoria del talent.