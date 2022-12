MasterChef 12: il successo, il cambiamento, le novità raccontate dai giudici

MasterChef Italia 12 prenderà il via giovedì 15 dicembre 2022 con la prima delle sue 12 puntate in onda su Sky e in streaming su NOW. I giudici, nel corso della presentazione della nuova edizione, hanno parlato anche delle novità e delle trasformazioni avvenute nel programma giunto alla sua dodicesima edizione. Anche quest'anno a giudicare gli aspiranti chef saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.