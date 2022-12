Chi è Antonino Cannavacciuolo: carriera, vita privata, peso, altezza

Antonino Cannavacciuolo , chef stellato, è uno dei popolari giudici del talent culinario targato Sky, MasterChef Italia , la cui dodicesima edizione ha preso il via lo scorso 15 dicembre, tra emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme qualche curiosità sul celebre personaggio tanto amato in tv e non solo.

Antonino Cannavacciuolo: biografia

Nato a Vico Equense il 16 aprile del 1975, ha studiato presso la locale scuola alberghiera, I.S.I.S. "F. De Gennaro" conseguendo l'Attestato di Cucina nel 1994. Le prime esperienze professionali sono state nella penisola sorrentino, successivamente ha seguito degli stage in due ristoranti in Francia. Ha lavorato anche al Grand Hotel Quisisiana di Capri, sotto la direzione di Gualtiero Marchesi. La svolta si ebbe nel 1999 quando, insieme alla moglie Cinzia Primatesta, prende la gestione della dimora storica in stile moresco Villa Crespi, a Orta San Giulio sul lago d'Orta, ricoprendo il ruolo di chef patron. Dopo la prima stella Michelin, nel 2006 è arrivata una seconda, mentre nel 2022 ha ricevuto la sua terza stella Michelin, diventando uno tra i 140 ristoranti che vanta tale riconoscimento. "La prima volta che misi piede in una cucina professionale avrò avuto all’incirca otto anni. Ricordo che mi piaceva seguire mio padre, anche lui cuoco, nei grandi ristoranti in mezzo alle brigate di cucina. Già allora pensavo che nella vita non avrei voluto fare altro che lo Chef…guardando indietro mi rendo conto oggi di quanto determinazione e costanza possano portarti lontano!", ha scritto lo chef sul suo sito internet.