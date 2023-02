Sanremo 2023 blindato: rischio anarchici al Festival

Festival di Sanremo 2023 blindato. Mentre fervono i preparativi per l'avvio dell'edizione 73 della celebre kermesse musicale (in onda dal 7 all'11 febbraio in prima serata su Rai 1 e condotta da Amadeus e Gianni Morandi), a causa del caso Cospito è aumentata la tensione per il rischio di atti terroristici durante la settimana sanremese.