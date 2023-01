Sanremo 2023: la guida completa al Festival tra ospiti, conduttori e news

Quando ci sarà Sanremo 2023: il programma

La prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, in onda il martedì 7 febbraio, sarà aperta da Amadeus, con lui Gianni Morandi e Chiara Ferragni. I vincitori di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood, si esibiranno con 'Brividi'.Come super ospiti i Pooh. Salmo si esibirà sulla Costa Smeralda, ormeggiata a largo della città ligure. Durante la serata ci saranno le esibizioni della prima metà delle 28 canzoni in gara. Nel corso della seconda serata, mercoledì 8 febbraio, la co-conduttrice sarà Francesca Fagnani. Gli ospiti saranno Al Bano, Massimo Ranieri. I super ospiti i Black Eyed Peas. Durante la serata ci saranno le esibizioni degli altri 14 cantanti in gara. Nel corso della terza serata, giovedì 9 febbraio, la co-conduttrice sarà Paola Egonu, gli ospiti saranno i Maneskin. Tutti i 28 cantanti si esibiranno. La quarta serata, venerdì 10 febbraio, è dedicata alle cover. La co-conduttrice sarà Chiara Francini. Nella serata finale come co-conduttrice torna Chiara Ferragni. I 28 artisti torneranno sul palco per l'esibizione del loro brano inedito. Alla fine delle esibizioni dovrebbe esserci un collegamento video con il presidente dell'Ucraina Zelensky. Dopo le votazioni, la proclamazione del vincitore. Leggi tutto