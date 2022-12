Sanremo 2023: i titoli delle canzoni dei big e i nomi dei sei giovani vincitori

Dal 7 all'11 febbraio 2023 andrà in onda la 73ª edizione di Sanremo. Ieri sera presso il Teatro del Casinò di Sanremo Amadeus ha condotto la finale di Sanremo Giovani dove sono stati scelti i sei cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston: gIANMARIA canterà Mostro; Colla Zio, Non mi va; Shari, Egoista; OLLY, Polvere; Sethu, Cause perse; Will, Stupido.