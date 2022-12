Sanremo 2023, è già bufera sul logo: “Neanche con Paint"

A febbraio 2023, dal 7 all'11 andrà in onda la 73ª edizione del Festival di Sanremo. Ancora una volta al timone della kermesse ci sarà Amadeus che ricoprirà il ruolo di conduttore e direttore artistico, affiancato alla conduzione da Gianni Morandi e nella serata dìapertura e chiusura anche da Chiara Ferragni che sarà la co-conduttrice. In totali i cantanti che parteciperanno sono 28 (22 big e 6 giovani): nella serata di ieri sono stati svelati anche tutti i titoli delle canzoni.

Le critiche al logo di Sanremo

Dai cantanti ai brani, sul proprio profilo Twitter il Festival di Sanremo ha svelato pure il nuovo logo. La grafica scelta però non è stata apprezzata, anzi, il post social è stato preso di mira. La maggior parte dei commenti, tutti negativi, hanno sottolineato l'aspetto estetico poco professionale: "Evidentemente avete licenziato il grafico", "Non ci vedo niente di moderno.. è troppo sciapo", "Sembra fatto da un bambino che apre Paint per la prima volta" - questi solo alcuni dei tweet.