Masterchef 12, vince Edoardo. Per Francescone e Sara bacio della pace nella puntata finale

La rivalità tra Sara e Francescone

Eterni rivali dalla prima puntata, non c'è mai stata troppa simpatia tra i due concorrenti di Masterchef 12. Ma stasera Francescone e Sara hanno stupito tutti. Il concorrente romano, tra i più esuberanti dell'ultima edizione del cooking show, ha più volte sottolineato di non avere molta affinità concorrente di origini marocchine e questo ha provocato diversi litigi che hanno richiesto l'intervento dei giudici. Ma nell'ultima puntata c'è stata finalmente la pace, sancita con un bacio sulla guancia. Prima dell'inizio dell'ultimissima prova che deciderà il vincitore della dodocesima edizione di Masterchef, Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli hanno chiamato tutti gli ex concorrenti in balconata per fare il tifo per i tre finalisti: Bub, Edoardo e Hue.