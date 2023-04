Stati Uniti, Trump in stato di arresto: niente manette ai polsi

Donald Trump è in "stato d'arresto", anche se non ammanettato. Deve rispondere dell’accusa di avere usato finanziamenti elettorali per convincere la pornostar Stormy Daniels a non rivelare la loro relazione. E' il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti a trovarsi in questa condizione. Trump ha fatto il suo ingresso nell'aula di tribunale dove il giudice Juan Merchan gli contesterà le accuse a suo carico: sono 34 i capi d'accusa dei quali si è dichiarato "non colpevole". E' probabile che vengano fissate restrizioni alla sua libertà, soprattutto dal punto di vista delle dichiarazioni pubbliche, ma Trump potrà lasciare il tribunale, al termine dell'udienza, senza pagamento di alcuna cauzione. L'ex presidente, apparso scuro in volto, non ha rilasciato dichiarazioni o risposto alle domande dei cronisti mentre faceva il suo ingresso nell'aula del tribunale all'interno dell'edificio della Procura di Manhattan seguito dai suoi avvocati.