Trump, Stormy Daniels e Karen McDougal: le donne che inguaiano Donald

Donald Trump non avrebbe pagato il silenzio solo della pornostar Stormy Daniels , ma anche quello di Karen McDougal . L'ex presidente Usa avrebbe avuto con quest'ultima un flirt durato 9 mesi tra il 2006 e il 2007. Le due donne sono state indicate come Woman 1 (Karen) e Woman 2 (Stormy), nel procedimento penale a carico del tycoon.

Chi è Karen McDougal

Karen McDougal, ex modella e attrice di 52 anni, nota ai più anche per essere stata Playmate dell’anno di Playboy alla fine degli anni Novanta, ha più volte affermato nel corso degli anni di aver avuto un flirt con Trump dopo la nascita di Barron, il figlio che l'ex presidente Usa ha avuto dall'ultima moglie, Melania Trump. La modella ed il tycoon si sarebbero conosciuti alla Playboy Mansion durante una party in piscina nell'ambito delle riprese di Celebrity Apprentice. "Ero attratta da lui, dal suo bell’aspetto e dal suo fascino”, ha rieferito la McDougal, quindi ha aggiunto: "Ho avuto centinaia di rapporti non protetti con Trump. Mi ha sempre detto di amarmi”.