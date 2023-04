Meta e le canzoni italiane su Facebook e Instagram: la decisione

Meta e Siae potrebbero presto trovare un accordo in ordine ai diritti musicali. L' Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha imposto al colosso di Mark Zuckerberg la ripresa immediata delle trattative , che si erano interrotte qualche settimana fa . Stando a quanto deliberato dall'Antitrust Meta dovrà "provvedere a fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire a SIAE di ripristinare l'equilibrio nel rapporto commerciale con Meta, mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza”.

Le canzoni italiane d inuovo su Facebook e Instagram

Il repertorio dei brani musicali italiani potrebbe quindi presto tornare sulle piattaformme Meta. "Inoltre, previa autorizzazione di Siae, Meta dovrà ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Facebook e su Instagram. Infine, l’Autorità ha disposto che, in caso di disaccordo tra le parti in ordine alla quantità e alla qualità delle informazioni da fornire da parte di Meta, nominerà un fiduciario che le individui. Il soggetto fiduciario dovrà essere terzo, indipendente e in possesso di adeguata competenza tecnica", conclude la nota dell'Antitrust.