La classifica degli uomini più ricchi del mondo secondo Bloomberg

Elon Musk è tornato ad essere l'uomo più ricco del mondo. Il patron di Twitter ha superato Bernard Arnault nella classifica delle 500 persone più ricche al mondo in base al Bloomberg Billionaires Index. Stimato in circa 192 miliardi di dollari il patrimonio netto dell'ad di Tesla, 187 miliardi invece per l'amministratore delegato di Lvmh.