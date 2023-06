Papa Francesco in ospedale per controlli dopo l'infezione respiratoria

Papa Francesco ed il ricovero a marzo

Il Sommo Pontefice nel marzo scorso era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni in seguito ad un'infezione respiratoria. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue attuali condizioni di salute. Recentemente Bergoglio ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e la premier italiana Giorgia Meloni.