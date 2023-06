Papa Francesco si opera per Laparotomia: l'intervento e le condizioni

Papa Francesco nuova operazione

Nel comunicato si legge: "L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti". L'operazione di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi sarà effettuata: "in anestesia generale", come specificato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. "La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale", hanno fatto sapere dalla Sala Stampa vaticana.