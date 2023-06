Sottomarino Titan, come sono morti i cinque passeggeri a bordo

Titan, la dichiarazione della Us Navy

Un rappresentante della Marina degli Stati Uniti ha dichiarato al Wall Street Journal: "La Marina degli Stati Uniti ha condotto un'analisi dei dati acustici e ha rilevato un'anomalia coerente con un'implosione o un'esplosione nelle vicinanze generali di dove stava operando il sommergibile Titan quando le comunicazioni sono state interrotte". Poi ha aggiunto: "Anche se non definitiva, questa informazione è stata immediatamente condivisa con il comandante preposto all'incidente per assistere la missione di ricerca e il salvataggio in corso". Per ragioni di sicurezza nazionale il sistema di rilevazione acustica sottomarina non è stato nominato. I rottami del Titan sono stati rinvenuti nelle vicinanze del relitto del Titanic.