Dall'Argentina: "Wanda Nara ha la leucemia"

Wanda Nara soffrirebbe di leucemia . Lo ha rivelato Jorge Lanata , giornalista argentino, nel suo programma radiofonico a Radio Mitre. Lanata ha anche citato alcune fonti vicine alla moglie di Mauro Icardi ma non solo. Anche fonti della clinica Los Arcos di Buenos Aires dove la soubrette e agente sportivo argentina è stata ricoverata un paio di giorni fa per forti dolori addominali.

Wanda Nara, lacrime e bacio a Icardi

Wanda Nara soffre di leucemia? Viaggio posticipato

Secondo quanto riportato da Lanata, le prime analisi di Wanda Nara avrebbero riscontrato un'infiammazione della milza e un'anomalia significativa a livello dei globuli bianchi. Inoltre Wanda, con Icardi e i figli, avrebbe deciso di posticipare un viaggio per l'Europa inizialmente previsto in questi giorni. "Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia” ha spiegato Lanata.