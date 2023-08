Morte Idris: Quelli che il calcio, Juve e l'addio di Fazio e Simona Ventura

Ieri, all’età di 72 anni, si è spento a Brescia Idris, il giornalista e noto personaggio televisivo grande tifoso della Juventus. Edrissa Sanneh, questo il nome completo, era ricoverato in ospedale da circa 20 giorni e a nulla è servito il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. La sua immensa passione per la Vecchia Signora lo aveva trasformato in un’icona dei tifosi bianconeri. Negli anni novanta ha raggiunto la popolarità grazie soprattutto alle sue presenze come inviato “juventino” a Quelli che il calcio. Dopo la notizia della sua morte, sui social sono arrivati molti messaggi di cordoglio da parte del popolo bianconero.