Idris Sanneh è morto: il giornalista era un grande tifoso della Juve

Idris , il noto personaggio televisivo e giornalista, oltre ad essere un grande tifoso della Juventus , è morto a Brescia . Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh , questo il nome completo, originario del Gambia, aveva 72 anni e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia. Era diventato noto al grande pubblico grazie alla trasmissione Quelli che il calcio .

Idris, gli esordi e Quelli che il calcio

I suoi esordi come giornalista sportivo risalgono al 1977 per RTV-Radio televisione bresciana. Idris ha raccontato le partite della Vecchia Signora dal 1993 collegandosi dagli stadi di tutta Italia per conto del programma televisivo lanciato da Fabio Fazio, continuando a lavorarci fino al 2009. Inoltre, ha avuto anche una piccola esperienza cinematografica partecipando al film "Tifosi" di Neri Parenti e non solo. In carriera ha anche diretto un telegiornale multietnico per una tv locale di Brescia, dove ha vissuto negli ultimi anni della sua vita continuando ad occuparsi di giornalismo.