Belen, tradimenti e depressione: "Elio Lorenzoni il primo a fare una cosa"

Belen Rodriguez è toenata a raccontarsi in tv e ha scelto di svelare il suo ultimo periodo a Mara Venier nel salotto di Domenica In . Dopo l'addio a Mediaset e a Stefano De Martino , la showgirl argentina ha ritrovato la felicità accanto al suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Ma quello appena trascorso non è stato un periodo facile per la Rodriguez che ha deciso di raccontare tutto quello che le è successo negli ultimi tempo: "Io ho bisogno di amore. Per me al primo posto viene l'amore, poi il lavoro. Non sono qui a raccontare cazzate. Se avessi continuato a lavorare a Tu sì que vales e a Le Iene avrei creato problemi alla produzione. Non c'ero, ero completamente smarrita"- le prime parole della conduttrice che poi ha finalmente rivelato come sono andate davvero le cose con De Martino e perché il matrimonio è naufragato per la seconda volta: "Quest'anno sono caduta in basso, la depressione ha bussato alla mia porta. Sono stata abbandonata. Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia, e anche letteralmente. La storia con Stefano non è finita con un tradimento, è iniziata con un tradimento. Dopo un mese dal ritorno con lui ho scoperto il primo. Ma il matrimonio non è finito per questo. Ho parlato anche con le diverse "signorine" che hanno ammesso tutto. Sono arrivata a 12, poi ho smesso di contarle. Ci ho parlato, ci ho preso anche un caffè. A quel punto ne ho parlato con lui. Fino a quel momento mi sono tenuta tutto dentro. Lui non lo sapeva, lo sa solo ora".

Stefano De Martino, i tradimenti e la depressione di Belen

Ci sarebbe quindi la fine della relazione con De Martino dietro ai problemi di salute della showgirl argentina che ha affrontato anche un periodo di depressione: "Sono stata male, non uscivo nemmeno dalla stanza. Poi sono caduta in depressione. Non sapevo nulla della depressione, ma quando arriva arriva. Non ce l'ho più fatta. Ho iniziato a non respirare più. Ora peso 58 kg, ma sono arrivata a pesare 49 kg. Non mangiavo, non mi alzavo, non aprivo le finestre. Poi ho deciso di combattere e di far entrare la luce. Sono finita in clinica per 20 giorni, non riuscivo più ad aumentare di peso. Mi sono sentita brutta" - ha raccontato Belen che ci ha tenuto a sottolineare l'assenza di De Martino durante il suo periodo no: "Lui non c'era, lavorava a Napoli, non mi ha aiutato a rialzarmi. Evidentemente non mi ha amato".