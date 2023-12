Ferragni e beneficenza, altro scandalo: dopo il Pandoro le uova di Pasqua!

Chiara Ferragni al centro di nuove polemiche dopo la multa milionaria dell'Antitrust per pubblicità ingannevole riguardante il caso dei pandori Balocco . Dopo la pubblica ammenda fatta nelle scorse ore dall'influencer digitale , a finire nel mirimo sono ora altre iniziative simili promosse in passato dalla moglie di Fedez.

Chiara Ferragni, dopo il pandoro le uova

Ci sono infatti due operazioni precedenti molto simili a quella del pandoro Balocco, che sono avvenute sia nel 2021 che nel 2022. In quelle due occasioni la Ferragni promuoveva le uova di Pasqua brandizzate con il suo marchio, in collaborazione con Dolci Preziosi. Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano ha fatto notare che proprio sulle pagine del sito della Ferragni The Blonde Salad si legge(va): “Le uova di Pasqua Chiara Ferragni x Dolci Preziosi sosterranno il progetto benefico ‘I Bambini delle Fate’”, associazione fondata da Franco Antonello, padre del giovane Andrea, affetto da autismo, che spesso è stato ospite di diversi programmi di intrattenimento in tv". Un progetto a cui la Ferragni teneva molto, così come attestato dai commenti pubblicati in tal senso sui social: "Tengo molto a questo progetto perché sostiene ‘I bambini delle Fate'”.