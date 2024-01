Sanremo 2024, Sinner ospite? Tra sogni, indiscrezioni e trattativa

Sanremo sogna Jannik Sinner sul palco dell'Ariston. Secondo quanto apprende LaPresse c'è una trattativa in corso, sia pure complicata, per portare il campione del tennis italiano alla kermesse al via il 6 febbraio come ospite sportivo. Sinner è in questo momento lo sportivo italiano più amato e seguito anche grazie ai suoi exploit in campo: numero 4 del mondo del ranking Atp e finalista alle ultime Atp Finals di Torino, l'azzurro ha contribuito in maniera determinante al trionfo dell'Italia in Coppa Davis che mancava dal lontano 1976.