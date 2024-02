Re Carlo ha il cancro: la nota ufficiale di Buckingham Palace

Re Carlo III ha un cancro. È quanto si apprende dalla nota ufficiale pubblicata da Buckingham Palace nella serata del 5 febbraio. A gennaio, il sovrano britannico si era sottoposto a un intervento alla prostata . Stando a quanto riporta una fonte vicina alla casa reale, l'equipe medica avrebbe individuato "una forma di cancro" in un'altra parte del corpo. Nessun altro dettaglio è stato fornito. Dal Palazzo riportano inoltre come i porssimi impegni di Re Carlo siano stati rimandati a data da destinarsi.

La nota di Buckingham Palace

“Durante il recente intervento ospedaliero è stata notata un’altra cosa preoccupante – si legge nella nota – . Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro. Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici. Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come di consueto. Il Re è grato alla sua equipe medica per il rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo in merito al trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile. Sua Maestà ha scelto di condividere la diagnosi per prevenire possibili speculazioni e nella speranza che possa aiutare a comprendere tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro”.