Re Carlo ricoverato: operato alla prostata nella stessa clinica di Kate Middleton

Re Carlo si è recato questa mattina alla London Clinic per sottoporsi ad un intervento alla prostata. "Il re questa mattina è stato ammesso in ospedale a Londra per l’operazione in programma", hanno fatto sapere da Buckingham Palace. Come attestato anche dagli scatti raffiguranti l'arrivo del sovrano inglese nella struttura ospedaliera, al fianco del reale c'è sempre stata la regina Camilla.