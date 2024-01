Kate Middleton, ansia Inghilterra: ancora in ospedale, "gli amici non sapevano"

Kate Middleton, il ricovero e l'operazione

La moglie del principe William è ancora ricoverata alla London Clinic per riprendersi dal delicato intervento a cui è stata sottoposta. Stando alle indiscrezioni, la malattia della principessa non sarebbe di tipo oncologico. In queste ultime settimane si è parlato molto sui media di quale potrebbe essere stata la patologia che ha condotto la Middleton in sala operatoria. Tra le tante ipotesi fatte anche quelle riguardanti malattie intestinali molto gravi, diverticolite edendometriosi. Al momento non sono state diramate comunicazioni ufficiali riguardanti l'attuale stato di salute della futura regina e su come stia andando il decorso post-operatorio. Stando alle indicazioni rese riguardanti i tempi di recupero della principessa (variabili tra i 10 e i 14 giorni), il Daily Mail ha chiesto a un esperto a quale tipo di operazione si è potuta sottoporre la Middleton. L'esperto ha parlato di una possibile isterectomia, che può essere fatta se non per intervenire su un tumore, per prevenire un futuro rischio oncologico...