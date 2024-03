Luca Toni, ingresso vietato al cane e furia social. La replica: "Sedicenne..."

Luca Toni è stato protagonista di un fuoriprogramma che sta facendo molto discutere. Come riporta Il Resto del Carlino, il calciatore si trovava domenica 24 marzo a Reggio Emilia per assistere ad un torneo di calcio al quale partecipava suo figlio di 10 anni che gioca nel Sassuolo.

Luca Toni, lo sfogo social dopo il divieto

L'ex calciatore della Juventus si è presentato all'ingresso del circolo insieme al suo cane, un golden retriever di nome Stella, ma gli è stato impedito di poter accedere alla struttura. Sfogandosi sui social, il calciatore ha detto: "Follia. Siamo nel 2024 e in questo circolo di Reggio Emilia i cani non possono entrare. Complimenti". Poi inquadrando il suo amico a quattro zampe ha proseguito: "Guardatelo questo cane così cattivo... Purtroppo in questo circolo entra di tutto, ma i cani no...". Ed ancora: "È uscito il megadirettore per dirmi che a causa di problemi igienici i cani non vengono fatti entrare dato che c'è una terrazza con piscina. Peccato che oggi la piscina fosse chiusa... Follia".

Le parole del direttore del circolo

Ad Il Resto del Carlino il direttore del circolo ha dato la sua versione dei fatti: "In nessun circolo di Reggio Emilia è permesso ai cani di entrare. Ci sono norme igieniche da rispettare e stavamo allestendo il solarium per la prossima apertura. Nessuno dei 700 soci si è mai lamentato, se tutti portassero i propri cani qui sarebbe una situazione ingestibile. Inoltre non è vero che abbiamo negato al signor Toni la possibilità di vedere la partita di suo figlio. Come lui stesso ha fatto poco dopo, si poteva aggirare il circolo e arrivare direttamente davanti alla recinzione dei campi da gioco. Ho spiegato tutto ciò in maniera gentile, ma lui ha preferito fare una storia su Instagram come un 16enne...".

Luca Toni, la carriera



Messosi in mostra all'alba del nuovo Millennio con il Vicenza, dopo due buone stagioni al Brescia, Luca Toni ha trova la definitiva consacrazione a Palermo, riportando in Serie A i rosanero a suon di gol vincendo anche la classifica cannonieri con 30 centri nella stagione 2003-04. Dopo il passaggio alla Fiorentina, nel 2006 è stato tra i protagonisti della vittoria dell'Italia ai Mondiali di Germania 2006. Successivamente è passato al Bayern Monaco (unico giocatore italiano ad aver vinto la classifica marcatori in Bundesliga con 24 reti). Dopo il ritorno in Italia Luca ha giocato per la Roma, il Genoa e la Juventus ed ancora Fiorentina prima di concludere la carriera all'Hellas Verona.