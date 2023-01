Toni, la Juventus e Agnelli: "Ha fatto tanto, solo complimenti"

L'ex punta di Palermo, Fiorentina e Juve ha poi commentanto così il periodo straordinario del Napoli di Spalletti: "Il Napoli ha dato una grande dimostrazione, ha fatto una gran partita, ha preso un bel po' di vantaggio ma il campionato è lungo ed è tutto in mano al Napoli adesso. Il Napoli è la favorita, gioca meglio, è a 10 punti dalla Juve. Gioca un gran calcio ma dipende quanto resisteranno sul piano fisico. Rischiano di vincere tutto, so che i tifosi partenopei faranno gli scongiuri però è una squadra forte con un grande allenatore e con grandi campioni. Possono giocarsela anche in Europa con le squadre più forti però secondo me può dire la sua".