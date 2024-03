Dani Alves paga un milione di euro di cauzione ed esce dal carcere: i dettagli

Dani Alves ha pagato la cauzione di un milione di euro necessaria per il suo rilascio provvisorio in attesa di una sentenza definitiva sul caso di violenza sessuale nei confronti di una donna in un locale di Barcellona. Ad annuncialo sono stati i media spagnoli.

Dani Alves paga la cauzione da un milione di euro

L'ex calciatore brasiliano è stato condannato in primo grado a quattro anni e mezzo di carcere per stupro ai danni di una ragazza di 23 anni nella discoteca Sutton di Barcellona nella notte fra il 30 e il 31 dicembre 2022. I suoi legali hanno presentato ricorso e hanno ottenuto la libertà provvisoria dell'atleta, dietro pagamento della cauzione, fino a sentenza definitiva. Il terzino dovrebbe uscire nelle prossime ore dal carcere di Brians 2, nei pressi di Barcellona, dopo 14 mesi di reclusione. Lo scorso 20 marzo era stata disposta dal Trbunale la libertà provvisoria, in attesa della sentenza definitiva del processo a suo carico. Per l'ex calciatore brasiliano, il tribunale ha disposto la consegna dei suoi due passaporti, brasiliano e spagnolo, e all'obbligo di firma settimanale, per attenuare il rischio di fuga, e il divieto di avvicinarsi ad almeno 1.000 metri dalla vittima.