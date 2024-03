Dani Alves scaricato anche dal padre di Neymar: "Non ci riguarda più"

Dani Alves, il padre di Neymar non pagherà la cauzione

A questo proposito alcuni media spagnoli avevano ipotizzato che a pagarla sarebbe stato il padre di Neymar, che in precedenza ha aiutato Dani Alves con la somma di 150.000 euro destinati a titolo di indennizzo alla vittima. Come riportato dalle agenzie, l'imprenditore Neymar da Silva Santos ha garantito che non sarà lui a pagargli la cauzione di un milione di euro fissata dal Tribunale di Barcellona per la sua scarcerazione. "Come tutti sanno, all'inizio ho aiutato Dani Alves, senza collegamenti con le sue vicende giudiziarie. In questo secondo momento, in una situazione diversa dalla precedente, in cui la giustizia spagnola ha già deciso la condanna, si specula e si cerca di associare il mio nome e quello di mio figlio ad una questione che oggi non ci riguarda più. Spero che Daniel trovi tutte le risposte che cerca dalla sua famiglia. Per noi, per la mia famiglia, la questione è chiusa", ha dichiarato il padre del calciatore brasiliano.