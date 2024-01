Neymar soccorre Dani Alves: soldi e aiuto legale per il processo per violenza sessuale

Dani Alves pare possa contare su di un sostegno inaspettato, che certo non proviene né Joana Sanz né da Dinorah Santana, entrambe sue ex mogli . Il calciatore continua a rimanere in carcere in seguito alle accuse di violenza sessuale ai danni di una ragazza, stupro che sarebbe stato commesso il 30 dicembre 2022 in una discoteca di Barcellona.

La famiglia di Neymar in aiuto di Dani Alves

Stando alle indiscrezioni divulgate dall'agenzia stampa brasiliana "UOL", la famiglia di Neymar Jr sarebbe intervenuta per sostenere Dani Alves sia a livello economico che da un punto di vista legale. La fonte spiega che Neymar da Silva Santos, ovvero il padre del giocatore dell'Al-Hilal, avrebbe versato al calciatore detenuto 150mila euro. Cifra che sarebbe stata usata come "circostanza attenuante per il danno causato", tale da consentire una riduzione della pena. L'unica condizione perché un imputato possa effettuare questo pagamento è che lo faccia prima dell'inizio del processo.Tra gli avvocati di Alves c'è anche Gustavo Xisto, uno degli avvocati di fiducia di Neymar senior, al contempo il giocatore ha revocato a Dinorah Santana, la sua ex moglie, la gestione dei suoi beni alimentando così ulteriori attriti tra i due. Il patrimonio di Alves in Brasile è diventato il bersaglio di una guerra: ha avuto i conti bloccati ed è oggetto di una causa per il mancato pagamento degli alimenti. La prossima udienza dell'attuale processo a carico di Alves presso la Corte d'Appello di Barcellona si terrà il 5, 6 e 7 febbraio. L'accusa ha chiesto nove anni di carcere e un risarcimento di 150mila euro per le conseguenze fisiche e psicologiche subite dalla ragazza in seguito all'aggressione.