Dani Alves in carcere, chi paga la villa? Accuse dell'ex moglie a Joana Sanz

Dani Alves, ex mogli in lite: il motivo

Sia la modella che la Santana hanno affermato di occuparsi della villa di proprietà di Dani Alves, casa in cui attualmente risiede Joana Sanz. Lo hanno dichiarato José Antonio Leiras e Amor Romeira nel programma televisivo Fiesta nei giorni scorsi, in qualità di portavoce delle due donne, senza che le due fossero presenti sul set. Secondo Roemira "Joana ora vive nella casa che appartiene a entrambi e sta pagando per la casa di entrambi, perché Alves non ha accesso alle sue finanze" ed ancora: "L'intero attacco di Dinorah ad Alves arriva perché a partire dal 28 giugno, i poteri che aveva e quelli che poteva gestire tutti i soldi sono stati revocati. Quel giorno cambia la sua versione di difesa per iniziare ad attaccare". Leiras ha invece dichiarato che è Dinorah a pagare il mutuo della casa. La ex moglie ha dichiarato in collegamento con la trasmissione: "Joana non ha mai pagato nessuna rata del mutuo. Tutte le fatture provengono dal mio conto. Quello che voglio è togliere il mio nome da questo problema. Si è messa in mezzo per togliere i riflettori dal fatto che sta con un presunto stupratore e la gente la sta attaccando".