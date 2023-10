Dani Alves sempre più solo: anche la prima moglie non lo difende più

Nuove accuse contro Dani Alves . Stavolta a puntare il dito contro l'ex calciatore non è stata la magistratura, bensì la prima moglie, Dinorah Santana , che dopo averlo inizialmente difeso, nei giorni scorsi lo ha pesantemente attaccato nel corso di un'intervista rilasciata al programma televisivo Cuatro al dia.

Dani Alves, le accuse della prima moglie

Dinorah Santana si è lasciata andare ad uno sfogo senza precedenti. L'ex lady Alves ha dichiarato: "Tutto quello che ho detto, e ho qui i WhatsApp che lo confermano, era finalizzato a quello che dovevo dire: 'Guarda, arriverai all'aeroporto..., avrai la stampa, dirai questo e questo. Quando uscirai di prigione, dirai questo, questo e questo... Nessuno mi ha fatto pressioni, ma l'ho fatto per aiutare il padre dei miei figli. Mi ha usato anche quando lo stavo aiutando". La brasiliana si è sentita sola dopo l'incarcerazione di Alves. La donna si è trasferita a Barcellona con i figli per aiutare l'ex partner ad ottenere la libertà vigilata, ma questo non è bastato, perché all'ex calciatore gli è stata negata. Da quel momento il comportamento di Alves sarebbe cambiato a tal punto che la Santana rivela: "Dani è scomparso"...