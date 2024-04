I 73 miliardari italiani, la classifica: i nomi delle new entry

Musk, Taylor Swift e i nuovi miliardari

Tra le new entry della classifica dei paperoni più ricchi al mondo c'è la popstar statunitense Taylor Swift con 1,1 miliardi di dollari. Altra new entry è Sam Altman, il creatore di ChatGPT con 1 miliardo di dollari. Secondo Forbes nel 2024 ci saranno 2.781 di miliardari, 141 in più rispetto allo scorso anno e 26 in più rispetto al precedente record stabilito nel 2021. La Swift è stata protagonista ancora una volta di Grammy Awards di quest’anno, diventando la prima artista a vincere il premio per l’album dell’anno quattro volte. Nella classifica stilata da Forbes, dopo il primato di Arnault, al secondo posto si trova Elon Musk, proprietario di Tesla e X (ex Twitter) con un patrimonio netto stimato di 195 miliardi di dollari. È seguito al terzo posto dal proprietario di Amazon Jeff Bezos. Nella lista sono entrati anche la leggenda del basket Magic Johnson con un patrimonio di 1,2 miliardi di dollari ed il produttore televisivo Dick Wolf, dietro le serie US Law and Order e Chicago PD, anche lui con 1,2 miliardi di dollari.

Gli italiani nella lista dei più ricchi al mondo

Nella classifica dei miliardari italiani al primo post rimane sempre Giovanni Ferrero, erede del celebre gruppo dolciario piemontese, con un patrimonio di 43,8 miliardi di dollari. A seguire il neo-miliardario Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group, con un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari. A completare il podio è Giorgio Armani, che ha un patrimonio di 11,3 miliardi di dollari. Gli altri in classifica: Giancarlo Devasini, direttore finanziario e principale azionista di Tether, (l’azienda che ha creato una delle principali stablecoin al mondo) con un patrimonio di 9,2 miliardi di dollari; precede Piero Ferrari (8,6 miliardi), che possiede circa il 10% della casa automobilistica fondata dal padre, Enzo. Al sesto posto, con 7,6 miliardi, c’è la prima donna, Massimiliana Landini Aleotti (erede insieme ai figli dell'azienda farmaceutica Menarini), a seguire Sergio Stevanato (7 miliardi), presidente di Stevanato Group, uno dei primi gruppi mondiali di packaging per l’industria farmaceutica e di cartucce per l’insulina. Ed ancora: Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, marito e moglie, sono appaiati all’ottavo posto, con 5,6 miliardi di dollari. Un altro pari merito completa le prime dieci posizioni: quello tra i fratelli Gianfelice e Mario Rocca, eredi di Techint, la multinazionale fondata dal nonno, che spazia dall’impiantistica alla siderurgia, dall’ingegneria alla sanità.

I neo-miliardari italiani

Oltre a Pignataro e Devasini, altri otto italiani compaiono per la prima volta nella classifica dei miliardari di Forbes sono: al 26esimo posto, con un patrimonio di 3,9 miliardi, c’è l’amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino. Al 40esimo, con 2,4 miliardi, Ugo Gussalli Beretta, alla guida il più antico produttore di armi al mondo, fondato nel 1526. È 61esimo Alessandro Rosano, il creatore dei mocassini HeyDude. Rosano ha un patrimonio di 1,4 miliardi dopo avere venduto la società a Crocs per 2,5. Gli altri nomi nuovi sulla lista sono i cinque figli di Silvio Berlusconi. Marina e Pier Silvio, sono al 42esimo posto con patrimoni di 2,1 miliardi di dollari. Barbara, Eleonora e Luigi sono 64esimi con 1,2 miliardi. Rientra in classifica Luigi Cremonini, che con la sua Inalca rifornisce di carne marchi come McDonald’s e Burger King, con 1 miliardo di dollari.