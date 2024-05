Maradona diventa un corso di laurea: in Argentina si studierà la "Diegologia"

Maradona diventa un corso universitario: chi lo studia

In cattedra ci sono diciotto docenti, tra cui chi ha conosciuto molto bene Diego come il suo preparatore atletico Fernando Signorini e il suo biografo Daniel Arcucci, con 40 iscritti in presenza e 100 da remoto, di cui 20 dall’estero. Il professore ha spiegato che si studia Maradona per diverse motivi: "Per quanto continua a rappresentare per il popolo argentino e non solo, per lo sport in generale e per le nostre stesse storie. Nella vita di milioni di persone in tutto il mondo c’è stato spazio per Diego, anche dopo la fine della sua carriera e la sua scomparsa. Il modo migliore per tenerlo presente, a nostro avviso, era creare questo spazio di riflessione, con domande e risposte su una figura indubbiamente protagonista della storia recente. Quel corpo continua ad esistere". Poi ha aggiunto: "Maradona è studiato dalle più differenti categorie sociali, persone che vogliono indagare un po’ di più non soltanto sulla persona ma cercare di comprenderne il peso nella nostra cultura".