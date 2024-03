Il Napoli fa scuola: la tattica sul rigore di Osimhen che ha beffato la Juve

NAPOLI - È ancora impresso nella mente dei tifosi della Juventus il momento in cui Szczesny ha intercettato il calcio di rigore tirato da Osimhen . Neppure il tempo di illudersi, però, che tre calciatori del Napoli erano già pronti a ribadire il pallone in rete, con Raspadori - il più lesto di tutti - che ha siglato così il gol del 2-1 che ha deciso la supersfida giocata al Diego Armando Maradona. Anche Allegri, nel post-partita , non ha potuto fare a meno di sottolineare come gli azzurri siano stati molto più rapidi rispetto ai difensori bianconeri a fiondarsi su quella sfera vagante. Ma i replay mostrano una verità che va oltre una mera differenza di caratteristiche fisiche e atletiche. Alla base, infatti, c'è una vera e propria tattica studiata a tavolino...

Lo schema del Napoli

Alex Sandro, Nonge (l'autore del fallo su Osimhen, che si è poi scusato sui social), Bremer e Yildiz si trovano sulla linea dell'area di rigore, mentre Anguissa, Raspadori e Di Lorenzo sono 4-5 metri più dietro. Se i calciatori della Juventus scattano da fermi, nel momento in cui l'attaccante nigeriano calcia dagli undici metri, i tre azzurri sono invece partiti qualche istante prima, arrivando così sulla ribattuta già lanciati e, quindi, sfruttando una rincorsa che ha permesso loro di raggiungere una velocità ben superiore rispetto a quella degli avversari. Al momento non si sa se l'idea sia di Calzona - a cui non sono state fatte domande in merito nel post-partita - o se di qualche giocatore azzurro, dati i tanti penalty falliti in stagione, ma quel che è certo è che, tale schema, verrà presto replicato da numerose squadre...