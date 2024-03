Allegri: "Molto felice qui, era la Juve più giovane di sempre". Sul rigore...

Allegri ha poi dichiarato: "Il rigore? In queste situazioni si può fare meglio. Szczesny ha parato un rigore comunque calciato male, un peccato che il pallone non sia andato in angolo. Questo è il calcio, bisogna lavorare sulle prestazione indipendentemente dal risultato e continuare su questa strada. Futuro? Io sono l'allenatore della Juventus e sono molto felice. Poi tutti gli anni di questo periodo si parla male della squadra, che vada bene o che vada male. Non esiste un problema Allegri, c'è una stagione in corso dove bisogna raggiungere degli obiettivi e sono concentrato su questo".

Le parole di Allegri a Sky

Il tecnico della Juve ha poi parlato a Sky, dichiarando: "Avevamo giocatori diversi, meno esperienza ma tecnici e bravi nella gestione della palla. Bisognava avere meno fretta nel chiudere l'azione. Sul rigore sono stati bravi a partire in terzo tempo come a basket e ci sono saltati addosso, non abbiamo capito che dovevamo bloccarli. Il calcio l'ha inventato il diavolo. Domenica abbiamo un altro scontro diretto che vale tanto. Primo gol? Tiro di Kvara era innocuo ma è stato deviato da Cambiaso". Infine, su Vlahovic: "Ha avuto occasioni importanti, ha fatto una buona partita, deve giocare con più serenità ed essere meno frenetico. Sono contento di lui e di tutti. Una sconfitta che non ci stava per la prestazione fatta in campo".